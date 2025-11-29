  1. Ekonomim
  4. İlk Schengen vizesi başvurusuna en kolay onay veren İstanbul konsoloslukları

İstanbul’dan ilk kez Schengen başvurusu yapacaklar için süreç artık daha öngörülebilir. En kolay onay veren konsoloslukları sıraladık.

İlk Schengen vizesine başvuracak İstanbullular için hazırlanan bu liste, süreci doğru konsoloslukla başlatmak isteyenlere rehber niteliği taşıyor. Onay oranı yüksek 10 konsolosluğu bir araya getirdik. Yakında Ankara ve İzmir’deki başvuru sahipleri için de benzer çalışmaları paylaşacağız.

Yunanistan - İSTANBUL: Başvuru 29414, Ret Sayısı 663, Ret Oranı 2,3%

İtalya - İSTANBUL: Başvuru 89750, Ret Sayısı 7595, Ret Oranı 8,5%

Fransa - İSTANBUL: Başvuru 96.650, Ret Sayısı 11.227, Ret Oranı 11,8%

