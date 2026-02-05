İlk sırada ne İstinye Park ne de Zorlu var; İşte Türkiye’nin en büyük ve güzel 20 AVM’si…
Türkiye’de her tatil gününde milyonlarca insanı ağırlayan en güzel 20 AVM sıralandı. İlk sırada Zorlu, İstinye Park, Cevahir gibi AM’leri bekleyenler yanıldı.
Türkiye genelinde alışveriş merkezleri, perakende, eğlence ve sosyal yaşamın merkezinde yer almayı sürdürüyor.
vartur.com’da derlenen bilgiye göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde konumlanan dev AVM’ler, yüzlerce mağaza, restoran ve etkinlik alanıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak şehir ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.
TÜRKİYE’NİN EN GÖZDE 20 AVM’Sİ
Yatırım hacimleri, istihdam etkileri ve uluslararası markalarıyla dikkat çeken 20 AVM’nin tamamı şöyle: