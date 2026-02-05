İlk sırada ne İstinye Park ne de Zorlu var; İşte Türkiye’nin en büyük ve güzel 20 AVM’si…

vartur.com’da derlenen bilgiye göre İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerde konumlanan dev AVM’ler, yüzlerce mağaza, restoran ve etkinlik alanıyla milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak şehir ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.