İlk ve Son dizisinin kadrosuna Timuçin Esen dahil oldu! Timuçin Esen kimdir?

Türkiye'ye döndükten sonra, Erler Film yapımı olan Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Bu rolle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen ile birlikte Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Filmde, gözü kara ve aşkı uğruna her şeyi göze alabilecek bir adam olan "Halil" karakterini canlandırdı. Bu performansıyla 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ardından, yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Yazı Tura adlı filmde bir asker karakterini canlandırdı. Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde, ideallerinin peşinden giden, adaleti sağlamak için çalışan ve hayatını işine adayan, ancak "Mavi" isimli bir aşkla karşılaşan "Çınar" karakterine hayat verdi.