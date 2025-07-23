İlk ve Son dizisinin kadrosuna Timuçin Esen dahil oldu! Timuçin Esen kimdir?
İlk ve Son dizisinin kadrosuna Timuçin Esen dahil oldu. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Timuçin Esen dizide Serkan karakterine hayat verecek. Peki, Timuçin Esen kimdir? Timuçin Esen hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Timuçin Esen kimdir?
14 Ağustos 1973 tarihinde Adana’da doğan Mahmut Timuçin Esen, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.
14 Ağustos 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Aslen Niğdeli olan Esen, her ikisi de avukat olan Nihal ve Üstün Esen'in ilk çocuğudur. Çocukluğu 7 yaşına kadar Keban Barajı lojmanlarında geçti.
TED Ankara Koleji mezunudur. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde iki yıl eğitim aldıktan sonra, öğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamladı.
İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tiyatro eğitimi aldı. Los Angeles’ta bulunan California Institute of the Arts'ta yedi yıl boyunca sinema ve yönetmenlik üzerine yüksek lisans yaptı. Ayrıca ABD'deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss'un öğrencileri arasında yer aldı.
Öğrencilik yıllarında Çıkmaz Sokak adlı orta metrajlı bir film çekti. Filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol aldı. Varoşlarda geçen ve farklı bir anlatım diliyle kurgulanan yapım, kısmen dijital olarak çekilmiş ve belgesel ağırlıklı bir anlatıma sahiptir.
Türkiye'ye döndükten sonra, Erler Film yapımı olan Gurbet Kadını dizisinde "Hakkı Ağa" karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Bu rolle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen ile birlikte Gönül Yarası adlı sinema filminde rol aldı. Filmde, gözü kara ve aşkı uğruna her şeyi göze alabilecek bir adam olan "Halil" karakterini canlandırdı. Bu performansıyla 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.
Ardından, yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Yazı Tura adlı filmde bir asker karakterini canlandırdı. Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde, ideallerinin peşinden giden, adaleti sağlamak için çalışan ve hayatını işine adayan, ancak "Mavi" isimli bir aşkla karşılaşan "Çınar" karakterine hayat verdi.
2006-2008 yılları arasında, Melih Cevdet Anday'ın yazdığı Mikado’nun Çöpleri adlı tiyatro oyununda sahne aldı. Daha sonra, yönetmenliğini Tolga Örnek'in üstlendiği Labirent adlı filmde Meltem Cumbul ile tekrar kamera karşısına geçti. Bu filmde, "Fikret" adındaki bir istihbarat görevlisini canlandırdı. Bu rolüyle 17. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca, Uluslararası Madrid Film Festivali’nde "Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.
Galip Derviş adlı dizinin jenerik müziğini de seslendirmiştir.
2014-2015 yılları arasında yayımlanan Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat verdi. Dört büyük kulüpte ve bir Anadolu takımında futbol oynadıktan sonra jübile yaparak ailesine dönen, neşeli ve enerjik kişiliğiyle öne çıkan bir karakteri canlandırdı.