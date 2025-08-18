İmam Gazali dizisinin kadrosuna Devrim Evin dahil oldu! Devrim Evin kimdir?
İmam Gazali dizisine Devrim Evin dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Devrim Evin dizide Nesaac karakterini canlandıracak. Peki, Devrim Evin kimdir? Devrim Evin hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Devrim Evin kimdir?
12 Kasım 1978 tarihinde Adıyaman’da doğan Devrim Evin, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.
Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un üstlendiği, 16 Şubat 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkatleri üstüne çekmiştir. Bu film, Türk sinemasının en büyük bütçeli filmidir.