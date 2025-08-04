İmam Gazali dizisinin kadrosuna Özge Özberk dahil oldu! Özge Özberk kimdir?
İmam Gazali dizisine Özge Özberk dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Özge Özberk dizide Seyyide Hatun karakterini canlandıracak. Peki, Özge Özberk kimdir? Özge Özberk hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Özge Özberk kimdir?
13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul’da doğan Nalan Özge Özberk, Türk oyuncudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümü'ne kaydoldu. Ancak sonrasında çeşitli nedenlerden dolayı okulla ilişiği kesildi. 2000 ve 2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Şiir Tiyatrosu Kulübünde yönetmenlik yaptı.
Bizim Ev, Sır Dosyası ve Bizimkiler gibi televizyon yapımlarında oyunculuk yaptı, Yıldız Tepe adlı filmde başrol oynadı. Genç yaşında girdiği BKM ekibi ile Otogargara müzikali ve Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi birçok oyunda rol aldı. Daha sonra asıl yıldızının parladığı Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Ceku", Babam ve Oğlum filminde "Birgül", Çağan Irmak'ın 1980'leri anlattığı Çemberimde Gül Oya dizisinde "Genç Yurdanur", Kırık Kanatlar adlı dizide "Nazlı", yönetmenliğini Biket İlhan ve senaristliğini Metin Belgin'in yaptığı, Nâzım Hikmet'in hayatını anlatan Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nazım'ın sevgilisi "Münevver" rollerini canlandırdı.
Geniş Zamanlar dizisinde "Zehra" karakteriyle ekrana çıktı. Dizinin bitmesinin ardından Halide Edip Adıvar'ın aynı adlı romanı Sinekli Bakkal dizisinde "Rabia" karakterini canlandırdı ama dizi 5. bölümünde kanal yönetimi yüzünden yayından kaldırıldı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve Irmak Çığ'ın yönetmeni olduğu Yol Arkadaşım adlı dizide "Ayla" karakterini canlandırdı.
Kardeşi Özgür Özberk ile Özgür Yapımlar adında bir yapım şirketi kurdu. Yapımcılığını kendisinin üstlendiği ve Özgür Özberk'in yönettiği, 28 Eylül'de vizyona giren N'apcaz Şimdi? adlı filmde rol aldı.