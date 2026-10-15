IMF açıkladı rakamlar ortaya çıktı! İşte dünyanın en büyük 25 ekonomisi. Türkiye'nin yeri belli oldu
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomilerine dair datalarıyla ülkelerin ekonomik büyüklüklerini yeniden gündeme taşıdı. Dünyanın en büyük 25 ekonomisi arasında Türkiye’nin sıralamadaki yeri de belli oldu.
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Global ekonomide ülkeler içerisindeki rekabet devam ederken, küresel anlamda en büyük ekonomileri listesi merak konusu olmayı sürdürüyor. IMF’nin datalarına göre derlediğimiz sıralama, ekonomik büyüklük bakımından öne çıkan ülkeleri ortaya koyuyor. Peki, ABD ve Çin’in zirve yarışında yer aldığı listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en büyük 25 ekonomisi.
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