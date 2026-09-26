IMF Asya'nın en zengin ülkelerini açıkladı! İlk 40 ülkede Türkiye'de var ama...

Asya ekonomilerinin kişi başına düşen GSYH verileri, ülkeler arasındaki gelir farkını bir kez daha ortaya koydu. Singapur, İsrail ve Katar gibi ekonomilerin üst sıralarda yer aldığı listede Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da dikkat çekti. Türkiye ise ilk 40 ülke arasında kendine yer buldu.