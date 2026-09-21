IMF öngördü 2030'da hangi ülkenin ekonomisi nerede olacak? İşte Türkiye'nin yeri
IMF'nin 2030 senesine dair mali büyüklük öngörüleri belli oldu. Dünya ekonomisinin 150 trilyon doları aşması beklenirken, Türkiye'nin küresel ekonomi sıralamasındaki konumu da dikkat çekti.
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Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünümü tahminlerine göre küresel ekonomi 2030'da 150,3 trilyon dolara ulaşacak. ABD ve Çin'in ilk iki sıradaki yerini koruması beklenirken, Türkiye ekonomisinin 2030'da yaklaşık 1,93 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşacağı ve dünya ekonomileri arasında 17. sırada yer alacağı öngörülüyor.
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