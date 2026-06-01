IMF verilerine göre Asya'nın en büyük 46 ekonomisi; Türkiye'nin sıralaması belli oldu

Uluslararası Para Fonu'nca (IMF) paylaşılan datalar, Asya ekonomilerinin global üretim ve ticaretteki ağırlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çin açık ara farkla kıtanın en büyük ekonomisi olmayı sürdürürken, Japonya ve Hindistan ilk sıralardaki yerlerini muhafaza etti. İmalat sanayi, teknoloji, hizmet sektörü ve dev iç pazarların desteğiyle büyümeyi sürdüren Asya ülkeleri, dünya ekonomisinin itici kuvveti olmayı devam ettiriyor. IMF verilerine göre derlenen listede Türkiye’nin Asya’daki ekonomik yeri de kesinleşti.