IMF'ye göre 2026 yılında ekonomisi en hızlı büyüyen 20 ülke belli oldu; İşte Türkiye'nin sıralaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2026 senesine dair mali büyüme tahminlerini revize etti. Rapora göre Hindistan %6,5 ile en hızlı büyüyen ekonomi olmaya hazırlanırken, Endonezya %5,0 ve Çin %4,4 ile ilk sıralarda yer alıyor. Global anlamda büyüme dinamiklerinin giderek gelişmekte olan ülkelere kaydığına dikkat çekilirken, ABD’nin %2,3’lük oranla gelişmiş ekonomiler arasında öncülüğünü sürdürmesi bekleniyor. Jeopolitik gerilimler ve ticaretteki yeniden yapılanma süreçleri büyüme üzerinde belirleyici olmayı sürdürürken, Türkiye’nin listedeki yeri ve büyüme performansı da yatırımcıların odağında bulunuyor.