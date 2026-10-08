İnsan faktörü önemli olmayı sürdürecek! İşte yapay zekânın kolay kolay bitiremeyeceği 15 meslek

Yapay zekâ iş dünyasında dönüşümü hızlandırsa da insan dokunuşunun önemli olduğu meslekler varlığını koruyor. İletişim, yaratıcılık, empati ve fiziksel beceri gerektiren bazı işlerin yapay zekâ karşısında daha dirençli olması bekleniyor.