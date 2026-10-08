İnsan faktörü önemli olmayı sürdürecek! İşte yapay zekânın kolay kolay bitiremeyeceği 15 meslek
Yapay zekânın artışı pek çok mesleğin geleceğini tartışmaya konu edinirken, bazı işler insan becerileri nedeniyle öne çıkıyor. İşte yapay zekânın kolay kolay yerini alamayacağı 15 meslek.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yapay zekâ iş dünyasında dönüşümü hızlandırsa da insan dokunuşunun önemli olduğu meslekler varlığını koruyor. İletişim, yaratıcılık, empati ve fiziksel beceri gerektiren bazı işlerin yapay zekâ karşısında daha dirençli olması bekleniyor.
1 | 16