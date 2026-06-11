İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları!
A101, saatlerin gece yarısını geçmesiyle birlikte bugün resmi internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olan "Online Özel" yeni aktüel ürünler kataloğunu yayına aldı. Sadece web ortamına özel hazırlanan bu dev kampanyada; en son teknoloji cep telefonlarından akıllı televizyonlara, derin dondurucu ve beyaz eşyalardan elektrikli küçük ev aletlerine kadar geniş bir teknoloji grubu sunuluyor. Motosiklet kaskı, spor ayakkabılar ve daha birçok üründe büyük indirimler vadeden bu dijital fırsat ürünleri, bugünden itibaren platform üzerinde yeni sahiplerini arıyor.
ALTUS AL65 9825 UHD GOOGLE ANDROID TV
Fiyat: 27,499 TL
SAMSUNG GALAXY A56 8/128 GB 5G CEP TELEFONU
Fiyat: 22,999 TL
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ALTUS AL 445 NX BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 15,499 TL
SEG NFW 4802 NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 25,999 TL
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PHILIPS VELYX ARMATÜRLÜ TAVAN VANTİLATÖRÜ
Fiyat: 8,999 TL
PHILIPS 3000 SERİSİ PSG3000/30 BUHAR KAZANLI ÜTÜ
Fiyat: 4,799 TL
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