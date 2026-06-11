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  4. İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları!

İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları!

A101, saatlerin gece yarısını geçmesiyle birlikte bugün resmi internet sitesinde ve mobil uygulamasında geçerli olan "Online Özel" yeni aktüel ürünler kataloğunu yayına aldı. Sadece web ortamına özel hazırlanan bu dev kampanyada; en son teknoloji cep telefonlarından akıllı televizyonlara, derin dondurucu ve beyaz eşyalardan elektrikli küçük ev aletlerine kadar geniş bir teknoloji grubu sunuluyor. Motosiklet kaskı, spor ayakkabılar ve daha birçok üründe büyük indirimler vadeden bu dijital fırsat ürünleri, bugünden itibaren platform üzerinde yeni sahiplerini arıyor.

İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları! - Sayfa 1

ALTUS AL65 9825 UHD GOOGLE ANDROID TV

Fiyat: 27,499 TL

SAMSUNG GALAXY A56 8/128 GB 5G CEP TELEFONU

Fiyat: 22,999 TL

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İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları! - Sayfa 2

ALTUS AL 445 NX BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

SEG NFW 4802 NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 25,999 TL

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İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları! - Sayfa 3

PHILIPS VELYX ARMATÜRLÜ TAVAN VANTİLATÖRÜ

Fiyat: 8,999 TL

PHILIPS 3000 SERİSİ PSG3000/30 BUHAR KAZANLI ÜTÜ

Fiyat: 4,799 TL

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İnternete özel dev indirim dalgası: A101’den 11 Haziran Perşembe Online Aktüel Fırsatları! - Sayfa 4

LS2 FF808 STREAM II KASK M

Fiyat: 4,999 TL

WESDAR K-291H WATERPROOF MOTOSİKLET KASK INTERCOM

Fiyat: 1,499 TL

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