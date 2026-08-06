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İnternete özel dev ürün yelpazesi: 6-12 Ağustos A101 Ekstra Kataloğu yayımlandı!

A101 6-12 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak internete özel yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak teknolojiden ev yaşamına kadar yüzlerce üründe büyük avantaj dönemini başlattı. Televizyon, cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi dijital teknolojilerin yanı sıra beyaz eşya, küçük ev aletleri, klimalar, konforlu mobilyalar, bavul çeşitleri ile ayakkabı ve terlik gibi pek çok farklı kategorideki ürünü bütçe dostu fiyatlarla buluşturan bu geniş seçki, perşembe gününden itibaren A101 Ekstra platformunda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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İnternete özel dev ürün yelpazesi: 6-12 Ağustos A101 Ekstra Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

ALTUS AL75 UHD 9825 TV

Fiyat: 37,999 TL

OPPO A6 PRO 8/256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 18,799 TL

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İnternete özel dev ürün yelpazesi: 6-12 Ağustos A101 Ekstra Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

NEWTON TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 10,499 TL

ALTUS AL 434 P BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

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İnternete özel dev ürün yelpazesi: 6-12 Ağustos A101 Ekstra Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

TEFAL SECURE TRENDY DÜDÜKLÜ TENCERE 6 L

Fiyat: 7,999 TL

GRUNDIG İKİLİ TÜRK KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 7,499 TL

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İnternete özel dev ürün yelpazesi: 6-12 Ağustos A101 Ekstra Kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

ALTUS ALK 9060 9000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 22,999 TL

DEMİRDÖKÜM KİON 12 12000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 30,999 TL

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