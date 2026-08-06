İnternete özel dev ürün yelpazesi: 6-12 Ağustos A101 Ekstra Kataloğu yayımlandı!
A101 6-12 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak internete özel yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınlayarak teknolojiden ev yaşamına kadar yüzlerce üründe büyük avantaj dönemini başlattı. Televizyon, cep telefonu, tablet ve akıllı saat gibi dijital teknolojilerin yanı sıra beyaz eşya, küçük ev aletleri, klimalar, konforlu mobilyalar, bavul çeşitleri ile ayakkabı ve terlik gibi pek çok farklı kategorideki ürünü bütçe dostu fiyatlarla buluşturan bu geniş seçki, perşembe gününden itibaren A101 Ekstra platformunda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
NEWTON TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10,499 TL
ALTUS AL 434 P BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 15,499 TL
2 | 8
TEFAL SECURE TRENDY DÜDÜKLÜ TENCERE 6 L
Fiyat: 7,999 TL
GRUNDIG İKİLİ TÜRK KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 7,499 TL
3 | 8