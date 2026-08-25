İnterneti en hızlı olan ülkeler listelendi; İlk 5 yüksek nüfusa rağmen hem hızlı hem de düşük pingli
Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler yoğun nüfuslarına rağmen düşük ping seviyesinde internet bağlantısını kullanıcılarına sunuyor.
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Dünya genelinde sabit internet hızları arasındaki fark dikkat çekiyor. En yüksek hızlara sahip bölgelerde ortalama indirme hızları 400 Mbps seviyesine yaklaşırken, listenin alt sıralarında bu değer 60 Mbps seviyelerine kadar geriliyor.
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Türkiye ise ortalama seviyenin üzerinde olsa da sabit internet hızıyla dünya sıralamasında çok gerilerde yer alıyor.
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