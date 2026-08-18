İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı
Bankacılık ekosisteminde 2026 senesinin ilk yarısına dair personel sayıları belli oldu. Kamu bankalarında personel sayısı gerilerken, bazı özel bankalar istihdamını artırdı. İşte banka banka çalışan sayılarındaki değişim...
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bankaların 2026 yılının ilk 6 ayına ait çalışan sayıları, sektördeki istihdam hareketliliğini ortaya koydu. 2025 yıl sonu verileriyle yapılan karşılaştırmada kamu ve özel bankalar arasında dikkat çeken değişimler yaşandı.
1 | 13