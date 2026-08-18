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  4. İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı

İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı

Bankacılık ekosisteminde 2026 senesinin ilk yarısına dair personel sayıları belli oldu. Kamu bankalarında personel sayısı gerilerken, bazı özel bankalar istihdamını artırdı. İşte banka banka çalışan sayılarındaki değişim...

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İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı - Sayfa 1

Bankaların 2026 yılının ilk 6 ayına ait çalışan sayıları, sektördeki istihdam hareketliliğini ortaya koydu. 2025 yıl sonu verileriyle yapılan karşılaştırmada kamu ve özel bankalar arasında dikkat çeken değişimler yaşandı.

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İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı - Sayfa 2

1. Ziraat Bankası - 31 Aralık 2025: 25743 | 30 Haziran 2026: 25460 | Artış/Azalış: - 283

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İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı - Sayfa 3

2. HALKBANK - 31 Aralık 2025: 22575 | 30 Haziran 2026: 22551 | Artış/Azalış: - 24

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İş Bankası atak yaptı, Ziraat kan kaybetti! İşte banka banka çalışan sayısı - Sayfa 4

3. TÜRKİYE İŞ BANKASI - 31 Aralık 2025: 20630 | 30 Haziran 2026: 20719 | Artış/Azalış: + 89

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