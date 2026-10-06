İş bulma oranı en yüksek 10 bölüm; Mezun olur olmaz işiniz hazır
Üniversite seçimi yapacak öğrenciler için istihdam dataları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Mezunlarının iş bulma oranı en yüksek 10 bölüm belli olurken, bazı alanlarda diploma sonrası iş arama aşaması oldukça kısalıyor.
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Üniversite bölümü seçerken yalnızca puan ve sıralama değil, mezuniyet sonrası iş olanakları da belirleyici oluyor. Güncel istihdam verileri, bazı bölümlerin mezunlarına diğer alanlara göre çok daha hızlı iş fırsatı sunduğunu gösteriyor. İşte mezunlarının iş bulma oranıyla öne çıkan 10 bölüm…
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