İş bulmaları çok ama çok kolay! İşte mezunlarının en yüksek istihdam oranına sahip 10 üniversite

Verilere göre lisans mezunlarının mezuniyetten sonraki ilk 6 ayda istihdama katılma oranının en yüksek olduğu üniversiteler Yüksek İhtisas Üniversitesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi olurken, listenin üst sıralarında sağlık ve tıp alanında ihtisaslaşmış kurumlar öne çıktı.