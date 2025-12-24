İş bulmaları çok ama çok kolay! İşte mezunlarının en yüksek istihdam oranına sahip 10 üniversite
Lisans ve önlisans mezunlarının önemli bir bölümü mezuniyet sonrası ilk 6 ayda iş gücü piyasasına katılırken, istihdama en hızlı geçiş yapan üniversiteler dikkat çekti.
Verilere göre lisans mezunlarının mezuniyetten sonraki ilk 6 ayda istihdama katılma oranının en yüksek olduğu üniversiteler Yüksek İhtisas Üniversitesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi olurken, listenin üst sıralarında sağlık ve tıp alanında ihtisaslaşmış kurumlar öne çıktı.
