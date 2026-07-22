İş güvenliğinde maksimum konfor: BİM'de bugün Katlanabilir Platform Merdiven satışa sunuluyor!
İş güvenliğinde maksimum konfor: BİM'de bugün Katlanabilir Platform Merdiven satışa sunuluyor!
BİM’e bugün gelecek olan katlanabilir platform merdiven, hem ev işlerinde hem de profesyonel alanlarda yüksek yerlere emniyetle ulaşmanızı sağlıyor. Toplamda 4 geniş basamak sayısına sahip olan bu özel ürün, dengeli gövdesi sayesinde üzerindeyken rahatça hareket etmenize imkan tanıyor. Düşme ve denge kayıplarını engellemek amacıyla özel olarak tasarlanan koruyucu korkuluk sistemi iş güvenliğini maksimum seviyeye çıkarırken, pratik katlanabilir yapısı ise işiniz bittiğinde dolap arkalarında veya dar alanlarda kolayca saklanabiliyor.
INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ
Fiyat: 34,750 TL
1 | 15
2 | 15
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 16,900 TL
3 | 15
4 | 15
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