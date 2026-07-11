Işıl ışıl fırsat: 14 Temmuz Salı BİM‘de dev temizlik indirimi başlıyor!
Işıl ışıl fırsat: 14 Temmuz Salı BİM‘de dev temizlik indirimi başlıyor!
BİM marketlerinde 14 Temmuz Salı günü başlayacak olan kampanya döneminde, reyonlarda büyük indirimler tüketicileri bekliyor. Haftanın önerileri kapsamında ilgili kategorilerde kaçırılmayacak fiyat avantajları sunulacak. Geniş alternatifleriyle her bütçeye hitap eden bu özel fırsatlar, tüm şubelerde aynı anda satışa çıkacak. Kaliteli seçenekleri uygun fiyatlarla halka sunan bu büyük indirim kampanyası stoklarla sınırlıdır.
AYNES %0,5 YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 34,50 TL
1 | 86
2 | 86
3 | 86
4 | 86
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