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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 10 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 10 Mayıs 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 79,93 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 53,39 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,37 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 10 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 92,29

Darlık Barajı yüzde 82,15

Elmalı Barajı yüzde 92,37

Terkos Barajı yüzde 79,97

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 59,97

Büyükçekmece Barajı yüzde 70,52

Sazlıdere Barajı yüzde 57,65

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 10 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 53,39

Kazandere Barajı yüzde 92,25

Pabuçdere Barajı yüzde 91,63

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