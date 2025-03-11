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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 11 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 11 Mart 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 78,14 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 57,46 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 11 Mart 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 87,69

Darlık Barajı yüzde 76,13

Elmalı Barajı yüzde 95

Terkos Barajı yüzde 80,25

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 64,96

Büyükçekmece Barajı yüzde 74,37

Sazlıdere Barajı yüzde 57,46

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 75,06

Kazandere Barajı yüzde 83,48

Pabuçdere Barajı yüzde 82,16

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