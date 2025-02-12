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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 12 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 12 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 57,76 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 43,34 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 96,56 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 12 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 64,04

Darlık Barajı yüzde 55,25

Elmalı Barajı yüzde 96,56

Terkos Barajı yüzde 60,08

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 43,34

Büyükçekmece Barajı yüzde 54,63

Sazlıdere Barajı yüzde 45,87

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 44,93

Kazandere Barajı yüzde 77,75

Pabuçdere Barajı yüzde 54,08

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