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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 12 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 12 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 61,2 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 27,8 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 76,67 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 12 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 65,42 

Darlık Barajı yüzde 69,49 

Elmalı Barajı yüzde 76,67 

Terkos Barajı yüzde 64,75 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 44,29 

Büyükçekmece Barajı yüzde 57,56 

Sazlıdere Barajı yüzde 47,48 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 12 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 27,8 

Kazandere Barajı yüzde 55,52 

Pabuçdere Barajı yüzde 57,56 

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