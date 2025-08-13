İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 13 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 13 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 13 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 47,83 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 65,73 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 13 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 46,1
Darlık Barajı yüzde 59,26
Elmalı Barajı yüzde 65,23
Terkos Barajı yüzde 52,67