  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 14 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 14 Aralık barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 30,21 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 7,76 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 67,98 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

1 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 14 Aralık barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 32,9

Darlık Barajı yüzde 29,78

Elmalı Barajı yüzde 67,98

Terkos Barajı yüzde 34,53

2 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 15,86

Büyükçekmece Barajı yüzde 30,1

Sazlıdere Barajı yüzde 35,68

3 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 33,24

Kazandere Barajı yüzde 10,83

Pabuçdere Barajı yüzde 7,76

4 | 4
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık 2024 son dakika depremler
A101 market 14-20 Aralık 2024 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market 14-20 Aralık 2024 indirim kataloğu yayımlandı!
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 14 Aralık 2024 cumartesi TV yayın akışı
ŞOK market 14-17 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market 14-17 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu! Yarın ŞOK markete hangi ürünler geliyor?