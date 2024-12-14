İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 14 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 14 Aralık barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 30,21 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 7,76 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 67,98 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 14 Aralık barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 32,9
Darlık Barajı yüzde 29,78
Elmalı Barajı yüzde 67,98
Terkos Barajı yüzde 34,53