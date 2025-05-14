İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 14 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 14 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 14 Mayıs 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 79,2 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 47,81 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,62 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 14 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 91,61
Darlık Barajı yüzde 81,74
Elmalı Barajı yüzde 91,62
Terkos Barajı yüzde 79,17