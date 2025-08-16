  1. Ekonomim
  İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 16 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 16 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…

Barajların doluluk oranları

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 46,42 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 64,98 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

İSKİ'nin son raporuna göre 16 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları:

İSKİ’nin son raporuna göre 16 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 44,15

Darlık Barajı yüzde 58,2

Elmalı Barajı yüzde 64,98

Terkos Barajı yüzde 51,3

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 29,85 

Büyükçekmece Barajı yüzde 46,54 

Sazlıdere Barajı yüzde 40,68 

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 28,65

Kazandere Barajı yüzde 30,59

Pabuçdere Barajı yüzde 38,41

