İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 46,42 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28,65 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 64,98 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.