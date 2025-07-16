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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 16 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 16 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 59,51 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 29,23 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 75,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 16 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 62,98 

Darlık Barajı yüzde 68,43 

Elmalı Barajı yüzde 75,54 

Terkos Barajı yüzde 63,14 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 42,95 

Büyükçekmece Barajı yüzde 56,29 

Sazlıdere Barajı yüzde 46,31 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 16 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 29,23 

Kazandere Barajı yüzde 53,88 

Pabuçdere Barajı yüzde 54,92 

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