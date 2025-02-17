İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 17 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 17 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 62,63 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 48,91olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 17 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 70,27
Darlık Barajı yüzde 61,2
Elmalı Barajı yüzde 94,79
Terkos Barajı yüzde 64,37