İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 62,63 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 48,91olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.