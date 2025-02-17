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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 17 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 17 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 62,63 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 48,91olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,79 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 17 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 70,27

Darlık Barajı yüzde 61,2

Elmalı Barajı yüzde 94,79

Terkos Barajı yüzde 64,37

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 50,39

Büyükçekmece Barajı yüzde 59,32

Sazlıdere Barajı yüzde 48,91

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 17 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 87,54

Kazandere Barajı yüzde 78,5

Pabuçdere Barajı yüzde 53,37

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