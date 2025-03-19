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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 19 Mart İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 19 Mart 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 79,2 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 54,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 19 Mart 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 90,11

Darlık Barajı yüzde 76,72

Elmalı Barajı yüzde 94,54

Terkos Barajı yüzde 80,62

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 65,05

Büyükçekmece Barajı yüzde 75,1

Sazlıdere Barajı yüzde 58,01

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 19 Mart İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 54,73

Kazandere Barajı yüzde 85,66

Pabuçdere Barajı yüzde 85,01

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