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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 2 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 2 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 52,25 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 32,56 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 68,85 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 2 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 52,3 

Darlık Barajı yüzde 63,03 

Elmalı Barajı yüzde 68,85 

Terkos Barajı yüzde 56,12 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 36,23 

Büyükçekmece Barajı yüzde 50,74 

Sazlıdere Barajı yüzde 44,02 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 32,56 

Kazandere Barajı yüzde 42,23 

Pabuçdere Barajı yüzde 45,87 

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