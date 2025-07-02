  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 2 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 2 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 65,44 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 25,13 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 80,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

1 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 2 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 71,59 

Darlık Barajı yüzde 71,96 

Elmalı Barajı yüzde 80,04 

Terkos Barajı yüzde 68,19 

2 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 48,57 

Büyükçekmece Barajı yüzde 60,48 

Sazlıdere Barajı yüzde 51,06 

3 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 25,13 

Kazandere Barajı yüzde 63,12 

Pabuçdere Barajı yüzde 63,99 

4 | 4
BİM'de Televizyonlar indirimde! BİM market 01-31 Temmuz 2025 aktüel indirim ürünler kataloğu!
BİM'de Televizyonlar indirimde! BİM market 01-31 Temmuz 2025 aktüel indirim ürünler kataloğu!
Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 02-08 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM market 02-08 Temmuz 2025 indirim kataloğu yayımlandı!
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 2 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı
2 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
2 Temmuz 2025 Çarşamba çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!