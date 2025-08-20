  1. Ekonomim
  İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 44,83 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 28,08 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 63,48 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

İSKİ’nin son raporuna göre 20 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 41,91 

Darlık Barajı yüzde 56,77 

Elmalı Barajı yüzde 63,48 

Terkos Barajı yüzde 49,94 

Alibey Barajı yüzde 28,08 

Büyükçekmece Barajı yüzde 44,15 

Sazlıdere Barajı yüzde 39,9 

Istrancalar Barajı yüzde 29,29 

Kazandere Barajı yüzde 28,28 

Pabuçdere Barajı yüzde 37 

