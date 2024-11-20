  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Kasım barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 27,75 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,76 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 50 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

1 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 20 Kasım barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 24,9

Darlık Barajı yüzde 29,56

Elmalı Barajı yüzde 50

Terkos Barajı yüzde 35,59

2 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 6,51

Büyükçekmece Barajı yüzde 29,6

Sazlıdere Barajı yüzde 38,83

3 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 41,36

Kazandere Barajı yüzde 8,24

Pabuçdere Barajı yüzde 5,76

4 | 4
Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir?
Sahipsizler dizisine Hasan Denizyaran dahil oldu! Hasan Denizyaran kimdir?
BİM market 20-26 Kasım 2024 indirim kataloğu yayımlandı! Bugün BİM markete hangi ürünler geliyor?
BİM market 20-26 Kasım 2024 indirim kataloğu yayımlandı!
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 20 Kasım 2024 son dakika depremler
ŞOK market 20-26 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu! Bugün ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market 20-26 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu!