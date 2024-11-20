İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Kasım barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 27,75 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,76 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 50 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 20 Kasım barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 24,9
Darlık Barajı yüzde 29,56
Elmalı Barajı yüzde 50
Terkos Barajı yüzde 35,59