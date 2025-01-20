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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Ocak 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 51,76 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 38,59 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,64 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 20 Ocak 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 54,01

Darlık Barajı yüzde 45,95

Elmalı Barajı yüzde 83,61

Terkos Barajı yüzde 57,2

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 38,59

Büyükçekmece Barajı yüzde 47,88

Sazlıdere Barajı yüzde 41,68

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 94,64

Kazandere Barajı yüzde 88,83

Pabuçdere Barajı yüzde 50,25

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