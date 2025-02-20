  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 20 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 20 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 69,04 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 52,41 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 99,12 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü.

1 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 20 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 74,43

Darlık Barajı yüzde 65,44

Elmalı Barajı yüzde 91,71

Terkos Barajı yüzde 72,1

2 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 57,06

Büyükçekmece Barajı yüzde 66,48

Sazlıdere Barajı yüzde 52,41

3 | 4
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 20 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 99,12

Kazandere Barajı yüzde 77,36

Pabuçdere Barajı yüzde 74,88

4 | 4
BİM market 21-27 Şubat 2025 indirim kataloğu yayımlandı! Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 21-27 Şubat 2025 indirim kataloğu yayımlandı! Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor?
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? 20 Şubat 2025 son dakika depremler
A101 market 20 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
A101 market 20 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli Aldın Aldın aktüel indirimlerinde neler var?
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 20 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı
Bu akşam televizyonda ne var? 20 Şubat 2025 perşembe TV yayın akışı