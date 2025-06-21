İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 21 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 21 Haziran 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 69,84 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,71 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 21 Haziran 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 77,95
Darlık Barajı yüzde 74,3
Elmalı Barajı yüzde 84,71
Terkos Barajı yüzde 72,34