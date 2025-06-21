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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 21 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 21 Haziran 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 69,84 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 84,71 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 21 Haziran 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 77,95

Darlık Barajı yüzde 74,3

Elmalı Barajı yüzde 84,71

Terkos Barajı yüzde 72,34

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 53

Büyükçekmece Barajı yüzde 63,61

Sazlıdere Barajı yüzde 53,2

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 28

Kazandere Barajı yüzde 70,3

Pabuçdere Barajı yüzde 70,85

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