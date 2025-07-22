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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 22 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 22 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 57,07 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 30,62 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 73,1 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 22 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 59,52 

Darlık Barajı yüzde 66,33 

Elmalı Barajı yüzde 73,1 

Terkos Barajı yüzde 60,49 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 40,93 

Büyükçekmece Barajı yüzde 54,31 

Sazlıdere Barajı yüzde 46,05 

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 30,62 

Kazandere Barajı yüzde 51,02 

Pabuçdere Barajı yüzde 51,78 

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