İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 22 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 22 Temmuz 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 57,07 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 30,62 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 73,1 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 22 Temmuz 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 59,52
Darlık Barajı yüzde 66,33
Elmalı Barajı yüzde 73,1
Terkos Barajı yüzde 60,49