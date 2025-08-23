İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 43,65 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,43 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 62,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.