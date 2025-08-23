İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 23 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 23 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 43,65 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,43 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 62,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 23 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 40,32
Darlık Barajı yüzde 55,69
Elmalı Barajı yüzde 62,29
Terkos Barajı yüzde 48,59