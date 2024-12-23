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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 23 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 23 Aralık barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 31,38 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 7,48 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 75,73 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 23 Aralık barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 37,1

Darlık Barajı yüzde 31,4

Elmalı Barajı yüzde 75,73

Terkos Barajı yüzde 33,17

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 17,34

Büyükçekmece Barajı yüzde 30,94

Sazlıdere Barajı yüzde 34,35

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 27,62

Kazandere Barajı yüzde 10,74

Pabuçdere Barajı yüzde 7,48

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