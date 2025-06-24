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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 24 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 24 Haziran 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 68,65 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 22,39 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 83,47 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 24 Haziran 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 76,44

Darlık Barajı yüzde 73,39

Elmalı Barajı yüzde 83,47

Terkos Barajı yüzde 71,19

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 51,9

Büyükçekmece Barajı yüzde 62,87

Sazlıdere Barajı yüzde 52,5

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 22,39

Kazandere Barajı yüzde 68,66

Pabuçdere Barajı yüzde 68,9

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