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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 24 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 24 Mayıs 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77,78 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 45,2 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,37 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 24 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 89,92

Darlık Barajı yüzde 80,98

Elmalı Barajı yüzde 92,37

Terkos Barajı yüzde 77,78

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 57,93

Büyükçekmece Barajı yüzde 68,83

Sazlıdere Barajı yüzde 57,08

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 45,2

Kazandere Barajı yüzde 85,97

Pabuçdere Barajı yüzde 85,47

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