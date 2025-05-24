İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 24 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 24 Mayıs 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77,78 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 45,2 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,37 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 24 Mayıs 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 89,92
Darlık Barajı yüzde 80,98
Elmalı Barajı yüzde 92,37
Terkos Barajı yüzde 77,78