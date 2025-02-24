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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 24 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 24 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 71,79 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 54,33 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 93,54 ile Istırancalar Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 24 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 78,07

Darlık Barajı yüzde 68,15

Elmalı Barajı yüzde 89,21

Terkos Barajı yüzde 74,25

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 60,96

Büyükçekmece Barajı yüzde 69,04

Sazlıdere Barajı yüzde 54,33

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 24 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 93,54

Kazandere Barajı yüzde 79,04

Pabuçdere Barajı yüzde 78,08

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