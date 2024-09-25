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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 25 Eylül İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 25 Eylül barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 39,84 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,26 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 56,82 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 25 Eylül barajlardaki doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 9,73

Büyükçekmece Barajı yüzde 41,49

Darlık Barajı yüzde 44,59

Elmalı Barajı yüzde 56,82

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Istrancalar Barajı yüzde 33,92 

Kazandere Barajı yüzde 6,26

Pabuçdere Barajı yüzde 22,05

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 25 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Sazlıdere Barajı yüzde 48,42

Terkos Barajı yüzde 56,2

Ömerli Barajı yüzde 32,84

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