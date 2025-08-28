  1. Ekonomim
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 28 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 28 Ağustos 2025 barajların doluluk oranları…

Barajların doluluk oranları 

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 41,55 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 22,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 60,36 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

İSKİ’nin son raporuna göre 28 Ağustos 2025 barajlardaki doluluk oranları: 

Ömerli Barajı yüzde 37,55 

Darlık Barajı yüzde 54,01 

Elmalı Barajı yüzde 60,36 

Terkos Barajı yüzde 46,41 

Alibey Barajı yüzde 25,31 

Büyükçekmece Barajı yüzde 42,55 

Sazlıdere Barajı yüzde 38,61 

Istrancalar Barajı yüzde 32,22 

Kazandere Barajı yüzde 22,85 

Pabuçdere Barajı yüzde 33,26 

