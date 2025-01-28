İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 52,45 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 39,34 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,05 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.