İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 28 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 28 Ocak 2025 barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 52,45 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 39,34 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,05 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 28 Ocak 2025 barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 54,01
Darlık Barajı yüzde 47,97
Elmalı Barajı yüzde 84,93
Terkos Barajı yüzde 57,71