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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 28 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 28 Şubat 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 74,5 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 55,7 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95,18 ile Istırancalar Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 28 Şubat 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 81,77

Darlık Barajı yüzde 71,61

Elmalı Barajı yüzde 89,79

Terkos Barajı yüzde 76,6

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 62,95

Büyükçekmece Barajı yüzde 71,98

Sazlıdere Barajı yüzde 55,7

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 95,18

Kazandere Barajı yüzde 80,82

Pabuçdere Barajı yüzde 79,84

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