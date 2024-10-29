İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 29 Ekim İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 29 Ekim barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 32,05 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,23 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 53,23 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 29 Ekim barajlardaki doluluk oranları:
Ömerli Barajı yüzde 27,38
Darlık Barajı yüzde 34,56
Elmalı Barajı yüzde 53,23
Terkos Barajı yüzde 44,13