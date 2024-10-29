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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 29 Ekim İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 29 Ekim barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 32,05 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 6,23 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 53,23 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 29 Ekim barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 27,38

Darlık Barajı yüzde 34,56

Elmalı Barajı yüzde 53,23

Terkos Barajı yüzde 44,13

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 6,34

Büyükçekmece Barajı yüzde 34,31

Sazlıdere Barajı yüzde 43,65

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 30,49

Kazandere Barajı yüzde 6,23

Pabuçdere Barajı yüzde 8,8

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