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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 29 Kasım İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 29 Kasım barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 28,3 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,76 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 58,23 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 29 Kasım barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 28,27

Darlık Barajı yüzde 29,78

Elmalı Barajı yüzde 58,23

Terkos Barajı yüzde 34,38

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 9,37

Büyükçekmece Barajı yüzde 28,59

Sazlıdere Barajı yüzde 37,39

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 32,81

Kazandere Barajı yüzde 8,59

Pabuçdere Barajı yüzde 5,76

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