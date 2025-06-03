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  4. İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 3 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 3 Haziran 2025 barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 75,83 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 29,9 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,29 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 3 Haziran 2025 barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı yüzde 87,07

Darlık Barajı yüzde 78,96

Elmalı Barajı yüzde 91,29

Terkos Barajı yüzde 76,8

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Alibey Barajı yüzde 56,36

Büyükçekmece Barajı yüzde 67,7

Sazlıdere Barajı yüzde 56,37

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 3 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Istrancalar Barajı yüzde 29,9

Kazandere Barajı yüzde 81,62

Pabuçdere Barajı yüzde 81,57

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